Serie A| Lazio-Lecce, info per i possessori dei parcheggi B1 e B2

Domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, si aprirà la 35° giornata di Serie A con la sfida tra Lazio e Lecce. Quest’oggi, alla vigilia del match delle 20:45, l’allenatore del Lecce, Marco Baroni, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com:

“Siamo sempre molto concentrati. La fase difensiva: sicuramente abbiamo affrontato squadre importanti, ma in A il gol lo prendi, non è un problema che riguarda soltanto il Lecce. Dobbiamo trovare il gol, questo è fuori discussione: ci serve rimanere prestativi. La squadra ha lo sguardo rivolto a ciò che deve fare, con coraggio arriveremo dove vogliamo. Veniamo da una sconfitta contro un Verona che di recente fuori casa aveva messo in difficoltà diverse squadre. In quattro partite bisogna raggiungere l’obiettivo, ne siamo consapevoli: c’è da andare forte, i punti fatti non bastano al momento. Non bisogna giocare preoccupati. La pressione è la bellezza del nostro lavoro, questi ragazzi stanno facendo un importante percorso di crescita. Dobbiamo gestire tutto nel migliore dei modi, abbiamo ancora un piccolo vantaggio, ma devi solo guardare avanti. Il Lecce è vivo, sta bene ed è in corsa per provare a raggiungere il nostro obiettivo, a me piace guardare in avanti”.

Di seguito, alla domanda su quale sarà una delle ultime raccomandazioni prima di scendere in campo, mister Baroni ha risposto: “Di andare forte al massimo, senza paura e senza condizionamenti. Un occhio ai diffidati? No, anche domani sera ci sono tre punti in palio, ce li giochiamo con grandissimo rispetto considerando la forza della Lazio, ma siamo determinati”.

Infine, sui singoli, ha così parlato l’allenatore del Lecce: “Siamo alla quarta partita ravvicinata. Ceesay è stato quello più utilizzato, ma ci può stare che giochi Colombo, fermo restando che uno è in campo e l’altro subentra. Banda? Sta facendo benissimo, sarà della partita probabilmente dall’inizio o eventualmente subentrerà. Oudin sta facendo bene, sicuramente in partite come questa servono struttura e qualità e lui può essere uno di questi”.

