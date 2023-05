12 maggio 2004, la Lazio ricorda la conquista a Torino della quarta Coppa Italia – VIDEO

Attraverso un post condiviso sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha ricordato la vittoria della Coppa Italia di ben 19 anni fa che ricorre proprio oggi. In quell’occasione, i biancocelesti riuscirono ad ottenere contro la Juventus un 2-2 dopo il risultato maturato all’andata per 2-0. In gol per i bianconeri Trezeguet e Del Piero, mentre per la Lazio furono Corradi e Fiore i marcatori.

Di seguito il video condiviso dalla Lazio:

