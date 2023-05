CONFERENZA BARONI: “Non era facile pareggiare, la Lazio sta facendo un campionato importante”

Finisce 2-2 la gara dell’Olimpico Lazio-Lecce. L’allenatore di salentini Marco Baroni, in conferenza stampa, ha commentato il pareggio: “Forse qualcuno pensava che il Lecce quest’anno avrebbe fatto male, ma noi siamo sempre stati dentro alle partite, con compattezza ed equilibrio, nonostante il 4-3-3. Purtroppo a volte ci manca la qualità per poter far qualche gol in più però siamo in piena corsa, la squadra è viva, ha una sua identità, sta bene fisicamente e mentalmente e vogliamo giocarcela fino in fondo. Disputiamo tutte le partite come se non ci fosse un domani, ho detto ai ragazzi di non guardare nanche i risultati delle altre. La Lazio? Sta facendo un campionato importante, ha un allenatore bravissimo che stimo tanto, ci siamo incontrati nei campetti di periferia. Siamo contenti, oggi non era facile affrontare una squadra che si gioca tanto, in questo stadio contro una rosa di personalità, quindi complimenti ai miei ragazzi. I cambi di stasera? Alcuni sono stati fatti per necessità, qualcuno aveva speso tanto. C’è tanto di buono da prendere da questa partita, nonostante il pareggio maturato nel finale. La Lazio ha un palleggio pazzesco, noi abbiamo speso tanto per impedirgli alcuni movimenti in cui sono molto bravi”.

