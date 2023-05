La Lazio annuncia una nuova maglia per i 10 anni dal 26 maggio – VIDEO

La 35esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Lazio e Lecce: allo Stadio Olimpico i biancocelesti cercheranno di ripartire dalla gara contro la squadra salentina.

Le due formazioni scenderanno in campo con lo scopo di centrare i tre punti per raggiungere i rispettivi obiettivi di fine stagione: da una parte i biancocelesti con la qualificazione in Champions, dall’altra la squadra di Baroni motivata ad evitare il pericolo della zona retrocessione. Al momento, Lazio e Lecce si sono sfidate in 42 incontri e il bilancio pende a favore dei capitolini: 20 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte.

Per tornare a sorridere Sarri spera nella forza di Ciro Immobile, che manca il gol all’Olimpico dall’11 settembre 2022, giorno della partita contro il Verona: sono ben 243 giorni di digiuno per l’attaccante biancoceleste che non segna in casa da 10 gare, suo personale record negativo da quando veste la maglia della prima squadra della Capitale. Sull’altro fronte, grande attenzione sarà riservata a Gabriel Strefezza andato a segno nella sfida di andata: l’attaccante del Lecce è l’unico ad aver realizzato una rete a Roma e Lazio in questo campionato.

L’unica sconfitta in casa contro il Lecce risale al 9 gennaio 2011: dopo l’autorete di Muslera, i biancocelesti trovano il gol del momentaneo pareggio con Mauri (47′) ma vengono sorpassati nuovamente dai salentini grazie al centro di Grossmüller (73′).

