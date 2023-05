Lazio-Lecce, Basic nel pre partita: “Qui mi sento a casa. Dobbiamo essere tutti pronti”

Nel pre partita di Lazio–Lecce, il giocatore biancoceleste Toma Basic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Non siamo contenti del risultato contro il Milan ma siamo convinti di stasera. Abbiamo avuto tempo per prepararci e abbiamo tutto per poter fare bene stasera. Non vogliamo vedere quanto manca alla Champions ma dobbiamo pensare a ciascuna partita. Cosa posso fare per la squadra? Voglio dare tutto come contro il Sassuolo e sono pronto per aiutare. Tutti dobbiamo essere pronti. In questo momento è fondamentale essere uniti e abbiamo meno convinzione, ma siamo sicuri di quello che dovremo fare contro il Lecce. Di Roma mi piace molto il tempo, mi sento a casa“.

