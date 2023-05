Lazio-Lecce, i convocati di Sarri

Quattro partite al termine della stagione della Lazio, al momento al terzo posto in classifica e alla ricerca dei punti che mancano per la qualificazione alla prossima Champions League. Ne ha parlato Tommaso Rocchi, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Tag24:

“Le favorite per la Champions sono Juventus, Lazio e Inter, quelle che al momento sono davanti: da laziale chiaramente faccio il tifo per i biancocelesti. Le due sconfitte di Milano sono state importanti, la Lazio avrebbe potuto fare qualcosa di più. Ora deve pensare a portare a casa più punti possibili per la qualificazione. Immobile? Sta dimostrando anche ora di essere un grandissimo attaccante, nonostante le difficoltà. E’ un punto di riferimento per i compagni, resta un giocatore di livello che trascina il gruppo”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: