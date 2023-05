Lazio-Lecce, il bilancio degli scontri sorride ai biancocelesti: i dati delle gare all’Olimpico

Oggi alle ore 20:45 si giocherà l’anticipo di questa 35esima giornata di Serie A tra Lazio e Lecce. I biancocelesti ricevono i giallorossi all’Olimpico, in una sfida che vale molto soprattutto per la squadra di Maurizio Sarri. Dopo la deludente sconfitta subita a San Siro contro il Milan per 2-0, la Lazio deve rialzarsi cercando di ritrovare punti importanti per la zona Champions League. Dall’altro lato, il Lecce arriva all’incontro con il negativo risultato maturato in casa contro il Verona per 0-1, motivo per cui gli uomini di Baroni tenteranno di strappare punti all’Olimpico. Tuttavia, la squadra salentina non vanta un buon rendimento contro i biancocelesti. Nei 31 match disputati finora tra questa due squadre, la Lazio ha perso solamente 8 volte di cui solamente una una all’Olimpico: quella per 1-2, del gennaio 2011 con gol di Mauri per i capitolini, autorete di Muslera e centro di Grossmüller invece per i giallorossi. L’ultima vittoria per il Lecce è arrivata proprio in questa stagione, nel match d’andata terminato 2-1 al Via del Mare.

Da notare inoltre come, nei 15 confronti di Serie A TIM andati in scena all’Olimpico tra Lazio e Lecce, i biancocelesti sono rimasti a secco di gol soltanto in una sfida nel parziale: la prima della serie, datata 30 aprile 1989 (0-0); da allora, 35 reti segnate contro i giallorossi, per una media di 2.5 a partita. Nonostante ciò, gli uomini di Sarri hanno dimostrato molta difficoltà nel trovare la via del gol nell’ultima gara contro il Milan e nel caso in cui non riuscisse a segnare nemmeno stasera, si ripeterebbe un dato accaduto solamene una volta nella gestione del tecnico toscano. La squadra capitolina è rimasta a secco di reti per due incontri consecutivi in Serie A TIM nel novembre 2021, contro Juventus e Napoli. A consolare la Lazio c’è comunque il recente andamento in trasferta dei salentini. La squadra di Baroni ha infatti perso le ultime 5 partite fuori casa ni campionato, dopo aver vinto le due precedenti. Se dovesse arrivare un sconfitta anche questa sera, il Lecce eguaglierebbe il proprio record negativo di gare consecutive perse in trasferta risalente al 2010 (6 in quel caso).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: