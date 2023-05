Lazio-Lecce, il dott.Rodia: “Vecino pronto al rientro. Per Cataldi la situazione è diversa…”

Al triplice fischio di Lazio-Lecce, il difensore giallorosso Federico Baschirotto, in conferenza stampa, ha analizzato il pari dell’Olimpico: “Cos’è mancato nel finale? Niente, sono episodi che capitano. Forse siamo stati un po’ sfortunati. Dobbiamo comunque guardare il bicchiere mezzo pieno perché non era facile prendere un punto qui. Immobile? È una grandissima punta che fa movimenti eccezionali, complimenti anche ai compagni: Luis Alberto gli ha dato una palla incredibile. La mia stagione? Io in A sono cresciuto, mi sento bene, ringrazio il Lecce per la fiducia che mi ha dato e che spero di aver ripagato”.

