Lazio-Lecce, il Presidente giallorosso Sticchi Damiani: “La squadra ha fatto cose inimmaginabili, pensiamo solo alla partita di stasera”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del club salentino Saverio Sticchi Damiani ha parlato nel pre partita di Lazio-Lecce.

Queste le sue parole:

“La squadra ha spinto e fatto risultati inimmaginabili in un momento del campionato. Questo deve rappresentare un valore per questo rush finale, dove abbiamo un vantaggio. Con l’Udinese abbiamo fatto una grande vittoria 8 giorni fa, ripartiamo da lì”.

In questa flessione conta il fatto che il Lecce abbia tanti giovani?

“Non credo che c’entri il dato anagrafico, la squadra a un certo punto ha spinto forte. Siamo stati sfortunati, campioni di autogol che sono stati decisivi. Qualche partita l’abbiamo anche sbagliata, ma voglio pensare che il Lecce sia quello visto con l’Udinese”.

Nella prossima giornata ci sarà la sfida allo Spezia.

“Oggi c’è la Lazio, poi penseremo allo Spezia. Sarà molto importante per la lotta per non retrocedere ma oggi ce la vogliamo giocare. È una partita proibitiva ma possiamo farcela”.

