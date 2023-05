Lazio-Lecce, Luis Alberto nel pre partita: “Questi tre punti devono rimanere all’Olimpico”

Nel pre partita di Lazio–Lecce, il giocatore biancoceleste Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Queste sconfitte sono pesanti, dobbiamo pensare a noi e questi tre punti devono rimanere qui all’Olimpico per continuare quel che abbiamo creato in questi due anni perché lo meritiamo. Non so se questo è il Luis Alberto più forte, ma sicuro il più continuo, sono un altro calciatore mentalmente, ho trovato questa continuità senza palla, l’equilibrio mentale era necessario per me e per la squadra. Luis Alberto nel ruolo di play? Credo che il play sarà un ruolo dove finirò a giocare negli ultimi anni per caratteristica, sicuramente, ma mi sento giovane e spero il più tardi possibile”.

Queste le parole dello spagnolo a Sky Sport: “Ci è mancata personalità nel gioco, cattiveria nel difendere. Adesso però pensiamo solo al Lecce. Siamo ancora in una buona posizione e tutto dipende da noi. Oggi c’è una delle quattro finali che mancano e non si può sbagliare ancora. Io regista? Non lo abbiamo mai provato, ma so che lo posso fare. Se c’è bisogno per caratteristiche ci sarò io a giocare lì. C’è Marcos Antonio e in panchina c’è Bertini“.

Successivamente Luis Alberto ha parlato ai microfoni di DAZN: “Dobbiamo tornare quelli di prima. Contro il Milan abbiamo sbagliato noi e faceva molto caldo. È stata una partita noiosa un po’ per tutti“.

