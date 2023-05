Lazio-Lecce, Sarri nel pre: “I giocatori non sono al 100%, in questo centrocampo Marcos Antonio fa fatica”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Lazio-Lecce.

Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto prestazioni altalenanti nelle ultime partite. Perdere a San Siro ci sta, anche se le prestazioni potevano essere migliori. La partita con il Torino ci ha messo in difficoltà. Vorrei vedere tutti i giocatori al 100%, cosa che al momento non sta accadendo. Marcos Antonio non ha trovato equilibri con gli altri centrocampisti? Non dipende da lui, dipende dalle caratteristiche dei nostri centrocampisti. In questo centrocampo qui Marcos Antonio fa fatica, anche in quello di stasera. Abbiamo 2/3 uomini fuori in quell’area di campo, non ci sono tante soluzioni. Chiaro che avrebbe bisogno di un supporto diverso. È una questione di caratteristiche, non dipende da lui“.

