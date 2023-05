Lazio-Lecce, Sarri: “Reazione veemente rispetto all’ultimo periodo. Sulle condizioni di Vecino e Cataldi…”

Nel post partita di Lazio-Lecce, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida da poco conclusa. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo preso il pareggio al 93esimo, un punto alla fine ci può tornare molto utile, in una partita che ha aspetti positivi e negativi. Rispetto all’ultimo periodo abbiamo avuto una reazione veemente, è un aspetto importante. L’ingenuità nel gol preso nell’1-1 e il brutto approccio del secondo tempo gli aspetti negativi. Abbiamo avuto segnali di aver ritrovato Immobile e Milinkovic. Un po’ per colpe nostre e per un periodo che non ne va una nel giusto verso. La sensazione è che se troviamo il gol del pareggio 5 minuti prima, l’avremmo vinta.

La scaltrezza di gestire situazioni e momenti della partita è sempre stato un problema, di vecchia data, anche di difficile soluzione. In questo momento paghiamo tutto, bisogna cercare di limitare tutto e venire fuori da questo periodo, fare un finale di stagione che ci porta all’obiettivo.

Stiamo giocando con un centrocampo con caratteristiche, con fase di interdizione, non di grandissimo livello. Nonostante l’impegno che ci mettono, sono proprio le caratteristiche. Qualche gol sulle palle perse in uscita succeda a noi come a tutte le altre squadre che escono da dietro.

Vecino e Cataldi? La sensazione vedendoli in leggero allenamento è che Vecino sia più vicino di Catald”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: