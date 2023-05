Lazio-Lecce, Baroni: “Solo complimenti ai miei ragazzi, anche se qualche rammarico ce l’ho”

Si è chiuso sul risultato di 2-2 il match tra Lazio e Lecce che ha aperto la 35° giornata di Serie A. Ai microfoni di Dazn e Sky, per parlare della gara, è intervenuto Marco Baroni, mister dei giallorossi. Le sue parole:

“Posso solo fare complimenti ai ragazzi. Dobbiamo essere così, giocare senza pressione, con determinazione e aggressività. Abbiamo interpretato bene la partita. Contento per i gol di Oudin, sapevamo che poteva darci una soluzione in più. Peccato perché la squadra ha dato tutto per poter vincere. Testa alle prossime tre gare.

Qualcosa di rammarico ce l’ho, lo analizzeremo dopo e non deve cambiare il nostro atteggiamento. Sono entrati ragazzi giovani, in una partita complicata. In queste gare devi correre più avanti che indietro, non puoi schiacciarti, loro hanno qualità. Devi tenerli lontano come abbiamo fatto per tutta la gara. Siamo in piena corsa, squadra sta bene calcisticamente, sa cosa fare in campo.”

In seguito a Sky ha riferito quanto segue: “Faccio prima di tutto i complimenti alla mia squadra. Non sono d’accordo sul fatto che il Lecce si è difeso. Siamo andati a prendere alti la Lazio. Potevamo far meglio. Loro nel finale hanno iniziato a metter dentro i palloni. Siamo stati bravissimi a chiudere gli spazi e a essere coraggiosi in uno stadio così importante. Adesso recuperiamo energie e dovremmo preparare con serenità e voglia la partita con lo Spezia. Ringrazio la squadra per la partecipazione che crede nel lavoro e che è stata sempre viva. Abbiamo un’identità e vogliamo giocarcela fino in fondo”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: