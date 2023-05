Leggo | Lazio, con il Lecce vietato sbagliare. Immobile a caccia del gol perduto

Vincere per ripartire. La Lazio ospita questa sera alle 20,45 il Lecce di fronte ad oltre 40mila spettatori con un solo obiettivo: conquistare i tre punti. Da cancellare l’ultima sconfitta a San Siro contro il Milan che ha frenato la corsa Champions dei biancocelesti e che ha consentito alla Juventus di scavalcarli al secondo posto. Sarri alla ripresa ha chiesto al gruppo un ultimo sforzo e ieri prima dell’allenamento ha parlato con la squadra per caricarla, ma deve fare i conti con tanti dubbi di formazione e qualche sorpresa: a Formello infatti si è rivisto Vecino, che ha recuperato in tempi record dalla lesione al bicipite femorale destro, mentre non si sono allenati né Marusic né Basic, un po’ affaticati ma abili e arruolabili. Il centrocampista uruguaiano, con sola mezza seduta nelle gambe, rien- trerà solo nei convocati ma non sarà in campo dall’inizio. Out Cataldi, sarà ancora Marcos Antonio a scendere in campo dall’inizio con Milinkovic e Luis Alberto a completare il centrpocampo. In difesa dunque, con Prove- del in porta, Lazzari è a caccia di una maglia, ma Marusic e Hysaj sono in vantaggio per le due fasce, i centrali saranno Casale, in vantaggio su Patric, e Romagnoli. In avanti Pedro scalpita ma partirà nuovamente dalla panchina con Immobile al centro dell’attacco con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati. Ciro va a caccia di un gol che manca da quasi un mese (ultima rete il 14 aprile scorso al Picco contro Lo Spezia) per sbloccarsi e sogna di trascinare i biancocelesti in Champions. Basic intanto suona la carica: «La sconfitta contro il Milan è stato un brutto passo falso – le sue parole al match program di oggi – ma contro il Lecce è una finale e siamo convinti di avere le qualità per portare a casa un risultato importante». Leggo

