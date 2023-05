PAGELLE – Immobile e Milinkovic non mollano, Pedro e Pellegrini portano carica e freschezza

Provedel 6 – Perde tempo per innervosire Strefezza e funziona, il brasiliano incrocia troppo il rigore. Prende due gol da Oudin su cui non può fare nulla con il francese che trova due colpi da biliardo.

Lazzari 5,5 – Tanta buona volontà e tante accelerazioni ma non arriva mai un pallone interessante in area, è sempre fuori misura per i compagni.

Casale 5 – Due gol presi in fotocopia con il centrocampo che viene saltato e la difesa che non sale. Come come molti compagni, sembra aver perso la lucidità nei momenti decisivi.

Romagnoli 5,5 – Sbanda come tutta la squadra che appare lenta e fuori fase. Ha sofferto Colombo e Ceesay provando ad aggrapparsi all’esperienza.

Hysaj 5 – Non c’è un replay che chiarisce che fallo da rigore avrebbe fatto su Blin. Sale in pressing e lascia una voragine alle sue spalle da cui nasce l’azione del pareggio.

Dal 58′ Pellegrini 6,5 – Porta vivacità sulla fascia sinistra e qualche traversone nel finale quando bisogna recuperare lo svantaggio.

Milinkovic 7 – Non è il Sergente che conosciamo ma ci mette tigna e voglia meritando il gol del pareggio nel finale. Lo aveva sfiorato con un diagonale di destro dove ha trovato uno straordinario Falcone.

Marcos Antonio 5 – Corre per tutto il campo, si impegna tanto ma al momento decisivo è fuori posizione spianando ad Oudin la strada per battere Provedel. Tanti, troppi tocchetti.

Dal 73′ Basic 6 – Entra nel delirio finale per creare caos nell’area di rigore salentina.

Luis Alberto 4,5 – La palla per Immobile è l’unica giocata degna di nota della sua partita. Porta il pressing e poi si ferma in occasione del pareggio e perde in modo delittoso la palla dell’1-2 giallorosso.

Felipe Anderson 4,5 – La versione peggiore stagionale del brasiliano. Non entra mai in partita, mai un guizzo, mai una giocata. Peccato perchè aveva trovato un Lazzari che correva veloce al suo fianco.

Dal 58′ Pedro 7 – Non è nel momento di forma migliore ma ci prova in tutti i modi. Un tiro centrale, un palo su una meraviglia da venticinque metri e il cross da cui nasce il pareggio.

Immobile 7 – Lotta, sgomita, segna, sfiora la doppietta. E’ in assoluto il miglior Ciro del 2023 per come trascina la squadra fino al pareggio finale. Tornare al gol su azione dopo così tanto tempo è fra le poche note liete della serata.

Zaccagni 5 – Il suo guizzo è mancato come l’aria in una partita difficile. Ci mette impegno ma è mancata la lucidità al momento decisivo tra tentativi di cross fuori fase e conclusioni in porta.

All. Sarri 5,5 – La squadra ha qualcosa che non va, fatica a livello atletico e quindi in lucidità. Alla fine arriva un punto meritato ma che non smuove troppo la classifica.

