CdS| Truffati per milioni di euro Muslera e Terim da una banca turca

Scandalo quello successo a Fernando Muslera e Fatih Terim, rispettivamente portiere ed ex allenatore del Galatasaray, vittime di una truffa da parte del direttore di una banca turca per milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, appena svelata la truffa, sono state subito contattate le autorità per chiedere informazioni e, la banca stessa, ha avviato un’indagine interna promettendo di risarcire le vittime dell’intero importo estorto di cui, però, non vi è ancora traccia; Muslera è riuscito a recuperare una parte dei soldi, 700mila dollari, ma il resto del denaro era già stato ritirato dal fondo.

Numerosi sono i calciatori che sembra abbiano subito la stessa sorte dei due, il che porta la quota dei danni stimati ad una cifra che si aggira intorno agli 80 milioni di euro.

