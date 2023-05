Cesena-Lazio Women, mister Grassadonia nel pre partita: “Oggi una finale. Dobbiamo vincere tutte le sfide restanti”

In occasione della sfida odierna tra Cesena e Lazio Women, il nuovo tecnico biancoceleste Alessandro Grassadonia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel. Di seguito, le sue parole.

Allenamenti. “I primi momenti con le ragazze sono andati bene: abbiamo passato giorni intensi e abbiamo usufruito di una doppia seduta. Ripeto quello che ho detto all’inizio, cioè che è fondamentale che la squadra si scrolli di dosso la sconfitta con il Napoli e riparta con tanto entusiasmo“

Ripartenza. “La squadra sta bene e abbiamo cercato di toccare dei punti a me cari. Sono molto soddisfatto e daremo battaglia a Cesena“.

Cesena. “Ci saranno molte insidie nella sfida perchè affrontiamo una squadra con tante buone individualità. Sono un team libero perchè non ha più obiettivi, per cui cercherà di dare il massimo; allo stesso tempo, anche noi siamo all’inseguimento di traguardi importanti per cui cercheremo di fare risultato. Per noi sarà una partita importante”.

Possibili squadre retrocesse. “Dobbiamo pensare al nostro percorso e a vincere tutte le partite da qui alla fine. Dobbiamo guardare al nostro orticello e dobbiamo mettere in campo la massima determinazione, cercando di portare a casa i tre punti“.

Fine stagione. “Questa può già essere considerata una finale perchè abbiamo un solo risultato per cercare di sperare. Dobbiamo fare il nostro e cercare di vincere tutte e tre le sfide restanti. Affrontiamo squadre che, anche se fuori dalla lotta per i primi posti, sono molto motivate e hanno una buona impiantistica di gioco. Quindi, starà a noi”.

