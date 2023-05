Il Messaggero | Disordine tra i tifosi del Lecce e gli steward a fine partita

Come riportato da Il Tempo, continua la frenata biancoceleste: il gol di Milinkovic regala un punto alla squadra capiatolina in pieno recupero ed evita la seconda sconfitta di fila. Tuttavia, per andare in Champions servirà un’altra Lazio a cominciare da Udine tra otto giorni. I risultati di oggi e domani delle rivali diranno quanto peseranno altri due punti persi ma il gruppo dà la sensazione di essere in crisi di gioco e di identità.

