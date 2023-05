Il Tempo | Resa Cataldi. Infortunio più grave

Come riportato da Il Tempo, dopo la risonanza magnetica svolta la scorsa settimana, Danilo Cataldi aveva iniziato immediatamente il protocollo riabilitativo per essere a disposizione proprio per il match contro i salentini. Qualcosa però è andato storto: nelle prossime 24 ore il giocatore biancoceleste si sottoporrà nuovamente a degli esami strumentali. Se i timori di queste ore dovessero essere confermati, allora la sua stagione sarebbe da ritenersi conclusa con tre giornate di anticipo.

