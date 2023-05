La Repubblica | Cataldi: finale di stagione a rischio. Vecino rientrerà con l’Udinese

Come riportato da La Repubblica, il pareggio per 2-2 all’Olimpico contro il Lecce frena ancora la corsa dei biancocelesti, che hanno perso 3 partite delle ultime 5, dopo una serie di sette gare senza sconfitte.

Le uniche consolazioni sono i gol di Milinkovic e Immobile: Ciro all’Olimpico in Serie A non segnava da 243 giorni. Capitolo emergenza a centrocampo. Per Cataldi finale di stagione a rischio: il centrocampista, infortunatosi contro l’Inter al polpaccio, è alle prese con un problema più grave del previsto. Vecino invece migliora: giovedì ha svolto parzialmente l’allenamento in gruppo, rientrerà contro l’Udinese. Emozionante lo striscione nel primo tempo della Curva Nord per Vincenzo D’Amico, che sta combattendo una difficile partite contro il tumore.

