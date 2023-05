Lazio-Lecce, Pellegrini: “Dobbiamo guardare in faccia la realtà, metterci voglia e cattiveria per finire la stagione nel migliore dei modi”

La Lazio pareggia in casa 2-2 con il Lecce, riprendendo i pugliesi al 94′. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha analizzato la gara: “Sabato avevo visto solo aspetti negativi, oggi invece ho notato buoni sprazzi. Certo, non si può prendere un gol da fallo laterale, non si può rimanere travolti da questo e concedergli anche il secondo gol: tuttavia ho visto buone cose nel primo tempo ed anche una reazione veemente nel finale. Ho visto segnali, ho visto Immobile e Milinkovic diversi dalle ultimi prestazioni, due giocatori che, se recuperati possono fare la differenza. La gestione non è mai stato il nostro forte e stasera anche si è visto, ma ho notato buone cose. il Un punto preso così alla fine potrebbe anche essere roba seria.

E’ da un anno che dico che Marcos Antonio è un buon giocatore, ma io con questi due interni, se potessi scegliere non lo farei mai giocare. Ora senza Cataldi è questa la situazione e oggi con un po’ di scaltrezza potevamo venirne fuori meglio.

Arbitraggio? Non so che dire sugli episodi, erano tutti lontani. Mi sembrava fallo su Basic, ma se non è intervenuto il Var probabilmente era fuori aria.

A me Maresca è un arbitro che piace però quando non controllano la gara a livello di minutaglie, mi disturba. Questa è la differenza con l’estero, in Premier non capita nonostante lì gli arbitri siano più scarsi dei nostri.

Ai tifosi dico che questa gara ci da segnali positivi per uscire da un momento complesso; solitamente dai periodi difficili si esce con un pari e la speranza è che sia questo un buon segnale. Segnale di risveglio, questo punto ci potrebbe anche fare comodo. Non serve negatività ma realismo, capendo che non sarà facile ma bisogna rimanere positivi perché la posizione di oggi non era neanche preventivabile ad inizio stagione.

Non arrivare in Champions non sarebbe un fallimento, questa è la realtà, poi se qualcuno dice cavolate non mi riguardano. Sappiamo i nostri punti di forza e quelli deboli e sappiamo che possiamo rimanere fuori dalla corsa, ma siamo lì e ce la voglio giocare. Lotito? L’ho visto, sta mangiando la pizza.

Io la pressione non la sento, i commenti sui social non mi riguardano. Non vivendo le pressioni, non capisco come possano ricadere sui giocatori. Ok che adesso vivono sui social, ma non comprendo.

Vedendo rientrare i giocatori nello spogliatoio ho visto i calciatori più dispiaciuti per la vittoria mancata che felici per il pari raggiunto, questo mi sembra un segnale.

Questo pubblico merita tanto e vorremmo regalargli partite importanti. Amare la Lazio significa amare tutto da Formello ai magazzinieri, Olimpia e ciò che è intorno. Bello non sentirsi un corpo estraneo e fare parte dell’ambiente. Tempo fa, parlando con un procuratore discutemmo di ipotesi estere, io al momento non ho intenzione di muovermi da qui”.

