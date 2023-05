LAZIO WOMEN | Anticipata ad oggi la sfida contro il Cesena: dove vedere la partita

Come riportato dal sito ufficiale del club emiliano, la partita di Serie B tra Lazio e Cesena si svolgerà nella giornata di oggi alle ore 15:00. Di seguito, il comunicato del club: “Il Cesena Fc Femminile comunica che la partita tra Cesena e Lazio, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, è stata anticipata a sabato 13 maggio alle ore 15:00, al campo 1 del Centro Sportivo di Martorano. La sfida alla vicecapolista era originariamente in programma per domenica“.

La partita sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports.

