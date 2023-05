SERIE A | Il Milan cade in casa dello Spezia. La Salernitana nel recupero supera di misura l’Atalanta

Si chiude con un altro successo interno la seconda partita di questo sabato del 35esimo turno di Serie A. Alle 18:00 si affrontavano Spezia e Milan, con i padroni di casa che hanno vinto il match per 2-0. Entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo, prima con Wisnieski al 75° e poi con Esposito all’85°. Tre punti importanti, in chiave salvezza, per la squadra di Semplici, che si porta momentaneamente a pari punti con l’Hellas Verona quart’ultimo (30), a -2 dal Lecce. Con la sconfitta i rossoneri di Pioli invece, restano al quinto posto in classifica con 61 punti, momentaneamente a -2 dall’Inter quarto, impegnato questa sera contro il Sassuolo, ed a -4 dalla Lazio terza con le stesse partite giocate.

Alle ore 15:00 invece, la Salernitana si è aggiudicata il primo match di giornata, superando per 1-0 l’Atalanta di Gasperini. Il gol vittoria, arrivato al terzo minuto di recupero, porta la firma di Antonio Candreva. Vittoria chiave per la squadra di Sousa, che si avvicina sempre di più alla matematica salvezza: con 38 punti, si trova a +8 sulla coppia Verona-Spezia, con tre partite ancora da giocare. I nerazzurri invece restano a 58 punti, sesti in classifica insieme alla Roma, a -5 dall’Inter quarto.

