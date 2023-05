Serie A| Vendita dei biglietti di Udinese-Lazio

Il via alla vendita dei tagliandi per il match di Serie A TIM Udinese-Lazio del 21 maggio a partire da venerdì 12 maggio. Di seguito le istruzioni per l’acquisto come riporta il sito ufficiale della Lazio:

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ONLINE tramite il circuito Ticketone;

Punti vendita circuito Tikcketone.

Il prezzo del settore “Curva Ospiti” è di € 20 intero. Si ricorda il divieto del cambio nominativo. Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di sabato 20 maggio.

Ulteriori informazioni:

Come arrivare allo stadio;

Diversamente abili;

Regolamento d’uso dello stadio.

