SERIE B | Cesena-Lazio Women: le formazioni ufficiali

La Lazio Women riparte dalla sfida al Centro Sportivo di Martorano: il Cesena ospita in casa le biancocelesti guidate per la prima volta dal nuovo allenatore Gianluca Grassadonia. Dopo la sconfitta in casa contro il Napoli Femminile, le capitoline vorranno riscattarsi e vincere per rimanere nelle prime due posizioni della classifica; sul fronte opposto le avversarie saranno intenzionate a replicare l’ultimo risultato positivo ottenuto contro la Sassari Torres.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

CESENA (4-3-3): Serafino; Casadei, Kiamou, Mancuso, Costa; Miotto, Mak, Zanni; Distefano, Porcarelli, Ploner

All. Michele Ardito

LAZIO WOMEN (3-5-2): Guidi; Falloni, Varriale, Kakampouki; Pittaccio, Castiello, Eriksen, Colombo, Toniolo; Moraca, Visentin

All.Gianluca Grassadonia

