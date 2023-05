SERIE B | Grassadonia, buona la prima: la Lazio Women batte il Cesena

Termina la sfida delle 15:00: finisce 0-1 la partita tra Cesena e Lazio Women.

Al Centro Sportivo di Martorano il primo tempo si chiude a porte inviolate. Nella ripresa sono le capitoline a portarsi in vantaggio al 68′ di gioco: lancio lungo di Condon e pallonetto di Moraca che sorprende il portiere della squadra emiliana. La Lazio ora passa momentaneamente al primo posto, in attesa del risultato delle avversarie – Napoli e Cittadella – per la promozione in A.

Dunque, esordio positivo quello del nuovo tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia che già nel pre partita aveva sottolineato l’importanza di ottenere tre punti nella sfida odierna.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: