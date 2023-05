23 anni dal 14 maggio 2000: Lazio Campione d’Italia per la seconda volta

Con il gol realizzato nel finale di gara con il Lecce, Milinkovic-Savic è diventato il miglior marcatore straniero della storia della Lazio, raggiungendo quota 55 gol davanti ai vari Crespo, Salas e Ruben Sosa: superato anche Klose, fermo a 54. A fine gara ha spiegato il momento vissuto nelle ultime settimane: “Ero un po’ giù, è normale. Non ho dato quello che la gente si aspetta da me“, con lo striscione della Curva Nord che a inizio gara a mostrato la propria vicinanza al calciatore. Le sorti della stagione biancoceleste passano anche per il centrocampista serbo, ancora nel mirino della Juventus. I bianconeri sarebbero disposti a offrire 25 milioni più 5 di bonus, mentre Lotito non vorrebbe scendere sotto i 40, a meno di inserimenti nella trattativa di elementi come Rovella o il riscatto di Pellegrini. Con il serbo che che afferma di non avere accordi con nessun club, la Juventus sarebbe comunque intenzionata a offrire 5 milioni a stagione più uno di bonus.

