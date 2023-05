Galliani sul mancato ingaggio di Sarri ai tempi del Milan: “Cambiai idea quando…”

Sulle pagine del Corriere della Sera l’attuale ad del Monza Adriano Galliani si è raccontato in una lunga intervista. In mezzo ai tanti temi toccati, tanto spazio è stato dedicato ovviamente alla sua lunga esperienza al Milan, nel corso della quale ci sarebbe stata la volontà di ingaggiare Maurizio Sarri per la panchina rossonera. Un affare che non andò in porto, con Siniša Mihajlović che divenne il nuovo allenatore del Milan.

Lei nel libro accenna al mancato ingaggio di Sarri. Cosa accadde?

«Cambiai idea quando lessi che aveva dichiarato: Renzi è addirittura peggio di Berlusconi. Così prendemmo Mihajlovic».

