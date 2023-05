Il Messaggero | Milinkovic amuleto, ma Allegri lo tenta

Dopo le sconfitte di Atalanta e Milan, il punto ottenuto con il Lecce ha permesso alla Lazio di allungare in classifica, con le possibilità Champions che crescono a prescindere dalle sorti della Juventus. Per centrare l’obiettivo servirà una squadra differente da quella scesa in campo a partire dalla sfida casalinga al Torino, con i biancocelesti che saranno impegnati dai match con Udinese, Cremonese ed Empoli: “Vi dovete sentire parte integrante dell’ambiente, dovete lottare per i tifosi e per la gente che lavora dentro Formello“, queste le parole di Sarri ai suoi, supportate da quelle di Immobile a fine partita, che ha spiegato come si debba scendere in campo con determinazione e non con nervosismo. Tra le note liete del match di venerdì, c’è senza dubbio il ritorno al gol del capitano biancoceleste, che non segnava dal rigore trasformato a La Spezia. Anche Milinkovic è sembrato più in palla, con il quale la Curva Nord si è schierata prima del match con uno striscione. Dopo un intero weekend di riposo, la Lazio inizierà a preparare la trasferta di Udine con Vecino, che ha recuperato dalla lesione di medio grado ottenuta con il Sassuolo.

