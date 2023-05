FORMELLO – Vecino regolarmente in campo. Assenti Marcos Antonio e Marusic

La Lazio, in casa contro il Lecce, non è andata oltre il pareggio. Il 2-2 di ieri sera, che porta le firme biancocelesti di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, fa salire la squadra di Sarri a quota 65 punti, in piena lotta Champions.

Il prossimo impegno dei biancocelesti sarà domenica 21 maggio quando, alla Dacia Arena di Udine, sarà tempo di Udinese-Lazio. In vista del match in programma alle ore 20:45, come riporta il sito ufficiale della Lazio, il gruppo di mister Sarri tornerà a lavorare nella giornata di lunedì al Centro Sportivo di Formello, per cercare di tornare al successo, dopo il k.o. contro il Milan ed il pari contro i giallorossi. Allenamento in programma a partire dalle ore 16:30.

