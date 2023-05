Il Messaggero | Ansia in mediana: si rivede Vecino ma Sergej e Luis entrano in diffida

Come riportato da Il Messaggero, serviranno i gol di Immobile per tornare in Champions: al capitano biancoceleste mancano 5 reti per raggiungere quota 200 con la maglia della Lazio.

Mai gli era capitato di saltare così tante gare (12 assenze, ma solo spezzoni in altre sei apparizioni per un totale di 18). Ciò nonostante, Immobile è in doppia cifra per il settimo anno consecutivo: 13 reti, 11 in campionato. A giugno però Lotito ha deciso di dargli un aiuto. In realtà, la scorsa estate lo stesso capitano lo aveva chiesto, indicando l’amico Caputo, bocciato dalla società per l’età e qualche infortunio di troppo.

Il presidente ora punta un giovane, il sostituto in azzurro Retegui non è affatto tramontato, ma serve l’ok di Sarri per affondare il colpo a un prezzo già lievitato. Il tecnico però vuole sedersi a tavolino dopo la Champions e rifare un elenco: a gennaio sognava Rafa Silva, Hudson-Odoi e Pinamonti sono i giovani che più lo stuzzicano, Gimenez la suggestione dall’estero. Poi bisognerà capire se puntare o meno una parte importante del tesoretto Champions sull’esterno: c’è stato un contatto per Berardi, fra una ventina di giorni sarà tutto più chiaro.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: