Il Messaggero | Sarri vuole cinque colpi per il salto. Spuntano Kulusevski e Fabbian

Come riportato da Il Messaggero, per sostituire Milinkovic Sarri ha diversi nomi pronti sul taccuino: Loftus-Cheek, Zielinski e Frattesi, invitato da diversi giocatori a Formello. Si tratta di top player raggiungibili solo se il Sergente porterà i 40 milioni promessi da Kezman a Lotito, ma non ci sono quelle cifre sul tavolo. Nuovi rumors sul Psg a giugno, ma al momento solo la Juve (e dietro il Milan) è tornata davvero alla carica, giocando al ribasso sul cartellino in scadenza nel 2024: 25 milioni più bonus oppure i bianconeri offrirebbero uno sconto su Pellegrini e vorrebbero inserire il 23enne Kulusevski, di rientro dal Tottenham. A Sarri non dispiace, ma al momento ha bisogno di altro: preferirebbe un regista come Rovella.

La Lazio pensa di ripiazzare all’estero Marcos Antonio. Il tecnico biancoceleste pensa a Torreira, è stato offerto Clasie ed è spuntato Schouten come vertice basso. Serve anche un’altra mezz’ala di corsa a centrocampo: occhio al giovane Fazzini, indicato da Sarri già a gennaio. La novità invece si chiama Giovanni Fabbian, mezz’ala destra del 4-3-3 della Reggina di Filippo Inzaghi, ma di proprietà dell’Inter con cui è in ballo il riscatto di Acerbi a giugno. Lotito vorrebbe inserire nell’affare il 20enne con il vizio del gol (8). In difesa potrebbe bastare un altro baby toscano, Gabriele Guerino. In porta Audero è l’occasione individuata dalla Samp retrocessa come vice-Provedel, ma prima bisognerà sistemare in Premier Maximiano. Con 5 innesti il prossimo anno, Sarri è convinto di non dover fare più nessun miracolo per la Champions.

