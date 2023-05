Il Tempo | Lazio, basta calcoli: c’è bisogno di una scossa

Tutti con la calcolatrice in mano: servono cinque punti, anzi, se la Juve subisce un’altra penalizzazione lunedì prossimo e viene estromessa dall’Europa, anche meno. Sempre che le inseguitrici facciano il pieno con tre vittorie negli ultimi 270 minuti di questo campionato infinito. Udinese, Cremonese ed Empoli, due trasferte e solo la sfida contro Ballardini all’Olimpico, calendario facile almeno sulla carta. Appunto solo nelle previsioni, perché la Lazio ha mostrato preoccupanti scricchiolii difensivi e, in questo momento, ha chiare difficoltà di tenuta fisica e mentale. Da quando il traguardo è vicino, ecco il «braccino» del tennista, la paura di non farcela a centrare l’obiettivo a lungo inseguito. C’è bisogno di una scossa, di ritrovare quella leggerezza che aveva portato la Lazio al secondo posto con merito grazie a quei 22 punti su 24 conquistati in quella magica serie positiva di 8 partite. La strada è ancora piena di pericoli ma la squadra ha un’ottima via d’uscita dalla crisi: aggrapparsi allo spartito sarriano per blindare un posto nella fase a gironi della Champions. Il Tempo/Luigi Salomone

