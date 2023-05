Immobile: “Manca poco al traguardo, non dobbiamo mollare. Champions League? Legato a Inzaghi, vorrei vincesse lui”

Ospite del meeting UssIncontra, insieme a Gravina tra gli altri, l’attaccante e capitano della Lazio Ciro Immobile ha parlato dalla Sala Stampa dello Stadio Olimpico trattando alcuni temi. Queste le sue parole: “L’ultimo periodo con la Nazionale non è stato dei migliori, ma noi italiani tra le difficoltà esprimiamo sempre il meglio di noi. Qualificazione in Champions? È faticoso lottare con squadre forti che fanno di tutto per toglierci il posto. Manca poco al traguardo, non dobbiamo mollare. Venerdì abbiamo perso punti ma vogliamo fare un ultimo sforzo. Finale di Champions? Sono legato a Inzaghi come persona e allenatore, mi farebbe piacere che andasse lui e la vincesse. Finale italiana in Europa League? Per il calcio italiano sarebbe importante, non è vero che siamo indietro come molti dicono. Bernardo Silva parlava della differenza tra i campionati ma è sbagliato, non si può fare una distinzione simile senza giocarci”.

