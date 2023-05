La Lazio ricorda il trionfo in Coppa Italia nel 2019: “Nostra per la 7ª volta” – VIDEO

Settimane frenetiche per la Lazio, che conserva l’obiettivo qualificazione in Champions League al culmine di una stagione ottima che sta vedendo una flessione dovuta a molti aspetti, stanchezza in primis. Per commentare la rincorsa delle squadre per la qualificazione l’ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport. Queste le sue parole: “Io penso che alla fine andrà il Milan in Champions League. Poi c’è da giocare ancora la semifinale. Credo che la Roma, senza l’Europa League, avrebbe avuto qualche punto in più. Ma Napoli, Inter, Juventus e Milan saranno le quattro squadre che si qualificheranno, poi vedremo cosa succederà per i bianconeri”.

