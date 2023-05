26 maggio 2013-26 maggio 2023, la Lazio svela la maglia celebrativa della Coppa Italia – VIDEO

Mizuno, leader mondiale di abbigliamento e attrezzature sportive, ha svelato un kit speciale per celebrare l’anniversario della vittoria della Coppa Italia nel 2013.

Sono passati 10 anni da quel famoso 26 maggio, quando un gol di Senad Lulic al minuto 71, regalò alla Prima Squadra della Capitale la conquista del Trofeo nazionale, la vittoria nel derby e la supremazia cittadina. Sono i colori nero e oro a caratterizzare lo speciale kit “Anniversary” realizzato in versione limitata e composto da maglia, pantaloncino e calzettoni e accompagnato da una capsule collection di abbigliamento freetime e accessori: una track jacket, t-shirt, un cappellino, una sciarpa, uno zainetto, una gymsack e un pallone. Il packaging della maglia rende il kit ancora più esclusivo: è inserita infatti all’interno di un cofanetto realizzato con dettagli premium in rilievo, con particolari come la carta velina e l’adesivo di chiusura a celebrare il 26 maggio 2013.

IL DESIGN – Nel design di questa maglia celebrativa sono stati incorporati dettagli che la impreziosiscono e la rendono ancora più unica e speciale. Il numero romano “X” stampato sull’orlo delle maniche a costine, rappresenta il 10° anniversario. Lo slogan “l’Aquila è Roma” impresso in oro sulla parte alta della schiena è un riferimento all`iconica aquila Olympia per ispirare il senso di orgoglio e appartenenza al primo Club della Capitale nato nel 1900. Sulla parte frontale della maglia compare sul petto la storica data della vittoria “26.05.2013” mentre lateralmente sono applicati il logo Runbird di Mizuno sul lato sinistro e lo stemma ufficiale del Club sul lato destro. Entrambe le applicazioni sono in rilievo e in oro che ricorda il colore scintillante del trofeo. Dettagli che impreziosiscono la maglia con un visual decisamente premium. Il concept della maglia è sviluppato attraverso la fusione del primo storico logo della S.S. Lazio con una texture diagonale stampata in rilievo a rombo che ricorda idealmente l`armatura con la quale la squadra ha combattuto in campo per conquistare la storica finale.

MATERIALI – Come le attuali maglie da gioco del club per la stagione 2022-2023, questo kit è realizzato in tessuto 100% poliestere riciclato, altamente traspirante e performante. Si tratta di uno sforzo concertato da entrambe le aziende per dimostrare il massimo impegno verso la sostenibilità. L’Anniversary Kit sarà indossato dalla S.S. Lazio nell`ultima partita casalinga della stagione 22/23 contro la US Cremonese e sarà disponibile per l`acquisto negli shop ufficiali S.S. Lazio, su LazioStyleStore.com e attraverso una lista ristretta di rivenditori a partire dal 18 maggio 2023. S.S.Lazio.it

