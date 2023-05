Calciomercato Lazio, anche il Napoli si rifà sotto per Frattesi

L’ultimo sforzo per centrare un obiettivo che nessuno avrebbe pronosticato a inizio stagione. La Lazio è lì in alto, vuole mantenere il posto tra le prime quattro e tagliare quel traguardo chiamato Champions League. Non sarà facile pensando alle difficoltà che sta attraversando la squadra di Sarri in questo periodo. Un momento negativo che è stato certificato anche dalle parole di Immobile, che ieri ha ricevuto il Premio Margiotta all’Olimpico. «Questa Lazio è stanca perché è faticoso lottare con squadre forti che cercano di rubarci il posto. Dobbiamo impegnarci, nell’ultima parte di stagione abbiamo perso punti, ma manca poco al traguardo», ha spiegato il capitano. Intanto alla ripresa degli allenamenti, oltre al lungodegente Cataldi (out anche per Udine), sul campo non si sono visti né Marusic né Marcos Antonio. Nessun problema in vista della trasferta della Dacia Arena, ma vengono gestiti, reduci da un affaticamento muscolare. La nota lieta è rappresentata dalla presenza di Vecino, che ha svolto l’intera seduta con i compagni. Sarà lui a guidare il centrocampo domenica sera. Il Tempo/Daniele Rocca

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: