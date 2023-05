Champions League, l’Inter è la prima finalista del torneo: battuto ancora una volta il Milan

Termina la gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan con il risultato di 1-0. Dopo il successo dei nerazzurri nel primo match contro i rossoneri per 0-2, la squadra di Inzaghi si è imposta nuovamente su quella di Pioli grazie alla rete di Lautaro Martinez. Un nuovo successo quello di stasera che permette all’Inter di raggiungere la finale di Champions League, in cui sfiderà una tra Real Madrid e Manchester City.

