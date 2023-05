Giudice Sportivo| Becao espulso e salterà la sfida contro la Lazio

Chiusa domenica la 35esima giornata di Serie A, sono state rese disponibili proprio sul sito della Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, le note del Giudice Sportivo.

In casa Lazio, Luis Alberto e Milinkovic (con la nona sanzione per “comportamento non regolamentare in campo”), sono ufficialmente entrati in diffida e quindi a rischio per queste ultime giornate di campionato; sesta sanzione anche per il mister Sarri.

Per quanto riguarda lo sfidante che la Lazio affronterà domenica, l’Udinese, registra sanzioni più importanti per i propri calciatori, in particolare Becao: a seguito di un litigio sul campo di gioco nell’ultimo match contro la Fiorentina, subisce la squalifica per una giornata effettiva di gara e un’ammenda di 10.000€ che non gli permetteranno di giocare contro la Lazio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: