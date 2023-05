Il Messaggero | Lazio, è tornato Vecino l’equilibratore. Marcos Antonio e Cataldi sono out

Non c’è tempo da perdere. Appena cominciata la settimana, la Lazio ha già messo nel mirino l’Udinese. Alla ripresa a Formello Sarri ha tenuto per oltre mezz’ora la squadra in sala video per poi passare alla tattica sul campo. Primo allenamento subito produttivo per il Comandante che, come previsto, ha riabbracciato Vecino. Il centrocampista, reduce da uno stiramento di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, dopo la comparsa di giovedì scorso ha svolto quasi tutto in gruppo: circuiti tecnici, lavoro atletico e prove tattiche. Solo nel finale di queste ultime è stato sostituito da Fares, con Luis Alberto che è scalato in cabina di regia, ma l’ex Inter alla Dacia Arena tornerà titolare. Sogna di emularlo Cataldi, che prosegue il percorso di recupero no-stop, ma ancora non vede la luce. In settimana farà gli accertamenti per valutare la guarigione della lesione da trauma al polpaccio destro. La speranza è che possa rientrare o contro la Cremonese o a Empoli, ma per maggiori certezze ci sarà da attendere. Niente allenamento anche per Marcos Antonio, dolorante alla caviglia sinistra, e Marusic, semplicemente affaticato. Gestione per entrambi, ma a Udine ci saranno, dove nel settore ospiti sono già stati acquistati 800 biglietti dei 1300 a disposizione. Il Messaggero/Valerio Marcangeli

