Formello, Immobile incontra una tifosa speciale

Nella giornata odierna, il Training Center di Formello ha ospitato un incontro speciale tra la signora Fiorella Ingrao, tifosa biancoceleste novantasettenne, e il capitano Ciro Immobile. L’appassionata laziale, è stata ospite la scorsa settimana nella trasmissione La Vita in Diretta e aveva espresso il desiderio di poter incontrare e stringere la mano del bomber biancoceleste; questo momento indimenticabile si è potuto realizzare immediatamente grazie al presidente Claudio Lotito che si è organizzato per accogliere la sua tanto attesa richiesta.

La signora Fiorella è stata accompagnata alla visita dai suoi familiari e ha avuto l’occasione di incontrare non solo il capitano che, emozionato, è arrivato in anticipo al Centro Sportivo fremente per l’incontro, ma anche molti altri calciatori della squadra.

Infine, per coronare il sogno della signora Fiorella, le è stata regalata una maglia speciale della Lazio con scritto il suo nome accompagnato dal numero 97, in rappresentanza del presidente Lotito e dell’intera squadra.

