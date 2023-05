Lazio-Cremonese, invitati al match gli eroi del 26 maggio

In occasione della sfida di campionato tra Lazio e Cremonese, ultima gara all’Olimpico della stagione in programma il 28 maggio, la Società biancoceleste organizzerà una vera e propria festa per celebrale il decennale del 26 maggio. Oltre alla maglia celebrativa svelata proprio quest’oggi, il club potrebbe invitare al match gli eroi di quella finale vinta contro la Roma nel 2013. Da Lulic a Mauri ed Hernanes, passando per Klose e Ledesma fino al tecnico Petkovic assieme ad atri giocatori che hanno contribuito a scrivere la storia della Lazio. L’incontro contro la Cremonese, oltre a rappresentare una giornata di festa per tutti i laziali, sarà importante anche per le sorti della squadra di Sarri che potrebbe festeggiare anche la qualificazione in Champions League.

