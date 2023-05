Serie B Femminile| Hellas Verona Women – Lazio Women, dove vedere il match in tv e in streaming

Decisiva la 29esima giornata di Serie B Femminile che vedrà scontrarsi Hellas Verona Women e Lazio Women, domenica 21 maggio alle ore 15:00 proprio a Verona.

I tifosi che vorranno seguire il match potranno farlo in tv e in streaming attraverso la piattaforma Eleven Sport, come riporta tuttomercatoweb.

La Lazio ha ancora la possibilità di realizzare il sogno promozione, reduce dalla vittoria contro il Cesena Femminile e avendo ancora a disposizione due gare da giocare, nonostante siano tre le squadre che lottano per le prime due posizioni della classifica (Lazio Women, Napoli Femminile e Cittadella Women).

