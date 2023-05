CdS | Lazio, la Champions lontano dall’Olimpico

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio non vince fuori Roma dal 14 aprile quando a La Spezia finì 3-0. Da quel momento nelle successive 5 partite dei biancocelesti sono arrivati soltanto 4 punti, tutti ottenuti in casa. Una vittoria domenica riporterebbe in equilibrio il rendimento casalingo con quello in trasferta. Finora lo score è stato simile, un successo a Udine lo renderebbe identico: la Lazio ha conquistato 34 punti all’Olimpico in 18 partite, fuori casa invece sono stati 31, ma con un match in meno nel conteggio. Dentro la prossima sfida si nasconde mezza Champions.

