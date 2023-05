Champions League| Manchester City seconda finalista con l’Inter

Interviene oggi ai microfoni di Quelli della Libertà, in onda su Cittaceleste TV e Radiosei, l’ex biancocelesti Hernanes.

Il Profeta ribadisce il forte affetto che lo lega alla società Lazio e conferma la sua presenza alla partita di Lazio-Cremonese di domenica 28 maggio per festeggiare il decennale del derby del 26 maggio 2013, di seguito il suo intervento:

“Sono in Piemonte, ho la mia azienda vinicola. Tra agosto e settembre inizieremo a pestare l’uva. Il vino è sempre una scoperta: oggi rientravo da Milano, ieri sono andato a vedere la partita, ma rientrando con mia moglie ci siamo fermati per mangiare una cosa al volo veloce. E sulla carta dei vini ho trovato un’uva che non conoscevo: l’ho assaggiato, è stato una nuova scoperta. Lazio o Inter? Il mio cuore batte forte per tutta l’Italia, per la gente di questo Paese. Mi avete sempre dato qualcosa di incredibile a livello di sensazioni ed emozioni.

Con la Lazio e con la sua tifoseria probabilmente c’è stato qualcosa in più, ma sono state tutte belle esperienze. Con la Lazio ho fatto molto di più a livello realizzativo e ho anche ricevuto di più. Ma gli amici che ho conosciuto in campo e fuori rimangono. Il 26 maggio? Per me era come una finale di Champions League. È stata una vittoria che ci ha fatto entrare nella storia. Avevo capito che potevamo fare qualcosa di storico. È una delle gioie più belle che ho vissuto nel calcio. Mi è arrivato l’invito della Lazio per la partita della Cremonese, sto aspettando che mi dicano come si svolgerà per organizzarmi e venire a Roma. Se verrà anche Lulic? Non lo so, non so ancora chi ci sarà e chi no. Quale giocatore mi piace di più di questa Lazio? Tanti. Felipe Anderson mi è sempre piaciuto, ma anche Milinkovic. Zaccagni sta facendo un grande campionato. Tra Milinkovic o Luis Alberto? Mi rivedo in una via di mezzo tra loro. Il tiro da fuori di Luis, ma la corsa e la conduzione di palla di Milinkovic. La Champions? La Lazio ci andrà, ormai non si può non prendere questa qualificazione. Vedo una squadra molto preparata, mancava continuità nei risultati e cattiveria nelle partite che bisognava vincere. E quest’anno sono riusciti a trovare queste cose. Ora è arrivato qualche errore, probabilmente si sono un po’ rilassati. E comunque è mancato Immobile, ma la Lazio è una squadra così forte che non ha sentito la mancanza. Ovviamente qualche altro giocatore di prima fascia farebbe comodo”.

