CorSera | Lazio, la maglia celebrativa riaccende il derby

Come riportato dal Corriere della Sera, a ridosso del decennale del derby di Coppa Italia del 26 maggio, la società biancoceleste ha presentato ieri la maglia celebrativa che verrà indossata nella prossima giornata di campionato contro la Cremonese. I tifosi si sono subito attivati, al punto che le magliette sono già quasi esaurite.

Qualche tifoso romanista ne ha approfittato per fare polemica: sui social in molti hanno sottolineato come, sulla divisa, la scritta «l’aquila è Roma» sia sbagliata perché per la «e» invece dell’accento è stato utilizzato l’apostrofo. In realtà non c’erano alternative in quanto, con l’accento, si sarebbe disallineata la scritta. Inoltre, seppur sbagliato, l’utilizzo dell’apostrofo al posto dell’accento è ormai diffuso su social e giornali.

Ieri Ciro Immobile ha incontrato a Formello Fiorella Ingrao, tifosa di novantasette anni che, ospite di «La Vita in diretta», aveva espresso il desiderio di conoscere il capitano, che le ha regalato una maglia.

