“Dalla scuola allo stadio”: torna l’appuntamento tra le scuole di Roma e le squadre biancocelesti

Torna l’iniziativa tra le scuole e i giocatori biancocelesti domani 18 maggio alle ore 10:00 presso l’IIS Biagio Pascal, a via Brembio 97.

“Dalla scuola allo stadio, il modo giusto per sostenere lo sport”, questo lo slogan degli appuntamenti del “tour biancoceleste” per le scuole di Roma e provincia che non solo vedrà il coinvolgimento della squadra maschile della Lazio, ma anche di quella femminile e, ospite d’onore, Olympia l’aquila simbolo della società sportiva.

Il tema principale affrontato dall’iniziativa è il dibattito sul bullismo e cyberbullismo collegato alla promozione della formazione della cultura sportiva; i valori che vanno diffondendo sono quelli sanciti dalla Carta Olimpica con lo scopo di incrementare una crescita psico-fisica sana, leale e non violenta.

Obiettivo è educare gli adulti del domani a comportamenti rispettosi sia dell’avversario sia delle istituzioni.

Contatti di riferimento rilasciati dal sito ufficiale della Lazio: lazionellescuole@sslazio.it.

