Disposto un minuto di raccoglimento dalla FIGC per le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna

Nella 36esima giornata di Serie A la Lazio sarà impegnata alla Dacia Arena di Udine, gara in cui i biancocelesti proveranno a ottenere punti pesanti in chiave Champions League. Sulla scia della campagna “A+LOVE” della Lega Serie A, i bianconeri scenderanno in campo con una maglia dedicata all’uguaglianza e alla tutela dei diritti civili, in occasione della giornata mondiale del 17 maggio per la lotta ad omofobia, bifobia e transfobia. La maglia sarà bianca con collo a V con bordi bianconeri, con una banda centrale con i colori arcobaleno.

