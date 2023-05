FORMELLO – Assenti Marusic e Marcos Antonio. Vecino verso una maglia da titolare

Dopo l’allenamento andato in scena ieri pomeriggio, i biancocelesti sono tornati. in campo a Formello in mattinata: Marcos Antonio regolarmente in campo dopo l’assenza registrata ieri, con Cataldi e Marusic ancora fuori. La seduta è iniziata con un lungo lavoro di forza, al quale non hanno preso parte Marcos Antonio, Vecino, Milinkovic e Zaccagni. Successivamente la squadra è stata divisa in due gruppi: da una parte i difensori e l’ex Shakhtar a lavoro con Sarri, mentre centrocampisti e attaccanti hanno svolto un lavoro di rapidità, per poi spostarsi sul campo centrale per la consueta sessione di tiri. La partitella finale ha invece chiuso l’allenamento.

