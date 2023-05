Il Messaggero | La “festa” del 26 maggio, maglie speciali a ruba. Riecco Lulic, Klose & co.

Come riportato da Il Tempo, Pellegrini potrebbe essere determinante in questo finale di stagione: Sarri ci sta pensando per la trasferta di Udine. La coppia centrale sarà composta ancora una volta da Casale e Romagnoli, con Marusic e Lazzari a contendersi il posto sulla fascia destra. In mezzo al campo tornerà Vecino dal primo minuto, accanto a lui ci saranno Milinkovic e Luis Alberto. In avanti Pedro prova a insidiare Felipe Anderson o Zaccagni, che nell’ultima settimana ha accusato le fatiche delle tante gare disputate.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: